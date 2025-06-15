İsrail Saldırısında İran'da Üst Düzey Askeri İsimler Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında İran'da Üst Düzey Askeri İsimler Hayatını Kaybetti
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İsrail'in İran'ın başkentine düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki general öldürüldü. Saldırıda Tahran Emniyet Müdürlüğü binası da hedef alındı.

İSRAİL'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TAHRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI VURULDU

İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı kaydedildi. İran devlet televizyonu Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi. İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırının 'mini dron' ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıda küçük çaplı hasar meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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