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İsrail Saldırısında Gazze'de En Az 29 Kişi Hayatını Kaybetti

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Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı bir kampı hedef alan İsrail saldırısında, Gazzeli yetkililerin verdiği bilgiye göre en az 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı bir kampı hedef alan İsrail saldırısında, Gazzeli yetkililerin verdiği bilgiye göre en az 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden doktorlar İsrail roketlerinin bir okulun dışındaki çadırları vurduğunu ve ölü sayısının artmasını beklediklerini belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı da İsrail füzelerinin, Han Yunus'un oğusundaki Abasan el Kabira kasabasındaki el Awda okulunun kapısının yanına düştüğünü duyurdu.

Bölgedeki sağlık merkezlerinden gelen görüntülerde, yerlerde yatan ağır yaralılar arasında çocukların da olduğu görülüyor.

İsrail ordusu ise saldırıda "hassas cephane" ile 7 Ekim saldırılarında rol almış olan bir "Hamaslı teröristi" hedef aldığını iddia etti.

Ordu, saldırıda sivillerin de zarar gördüğüne dair haberleri incelediğini açıkladı.

İsrail ordusu bir hafta önce sivillere Gazze'nin güneyindeki Abasan el Kabira'yı terk etme uyarısı yapmıştı. Kasaba Han Yunus kentinin doğusunda İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilmiş Gazzelilere ev sahipliği yapıyordu.

Bu İsrail'in son dört günde, sivillerin sığındığı bir okul ya da yakınına yaptığı dördüncü saldırı.

İsrail;

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve yaklaşık 1200 kişiyi öldürdüğü, 251 kişiyi de rehin aldığı saldırılar sonrası İsrail'in Gazze'ye başlattığı operasyonda 38 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah saldırısında iki kişi öldü

Öte yandan Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yaptığı saldırılarda iki kişinin öldüğü açıklandı.

Hizbullah'ın bölgeye onlarca roket attığı, ölen kişilerin roketlerden birinin isabet ettiği bir araçta bulunduğu belirtildi.

7 Ekim'deki Hamas saldırıları sonrası İsrail'in Gazze'ye başlattığı operasyonla birlikte, Lübnan - İsrail sınırı da hareketlenmişti.

İslamcı grup Hizbullah, sınır bölgesini hedef alan saldırılarını sürdürürken, İsrail de Hizbullah yetkililerini hedef alıyor.

BBC

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