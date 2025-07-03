İsrail Saldırılarında Yaralanan Filistinli Hastalar Türkiye'ye Getirildi

İsrail Saldırılarında Yaralanan Filistinli Hastalar Türkiye'ye Getirildi
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İsrail'in saldırılarında yaralanan 4 Filistinli hasta ve 7 refakatçileri, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Hastalar, Ürdün üzerinden İstanbul'a transfer edilerek Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İSRAİL'in saldırılarında yaralanan ve Gazze'den Ürdün'e geçişleri sağlanan 4 Filistinli hasta ve beraberindeki 7 refakatçi, tedavi için uçakla Türkiye'ye getirildi.

İsrail'in saldırılarında yaralanan ve sağ bacağı ampute edilen TRT Arabi kameramanı Sami Mohammed Abdullah Shehada ile muhabir Sami Fuad Mahmoud Barhoom ve 2 hasta, beraberlerindeki 7 refakatçi ile birlikte Türkiye'ye getirilmek üzere Gazze'den tahliye edilerek Ürdün'e götürüldü. Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak ile 4 hasta ve beraberindeki refakatçiler önce İstanbul Havalimanı'na getirildi. Daha sonra hasta ve refakatçilerin Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelişi sağlandı. Uçaktaki hastalar ve refakatçileri, havalimanında hazır bekletilen ambulanslarla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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