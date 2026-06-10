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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 696'ya yükseldi

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 696'ya yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 3 bin 696 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 413 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca üç hastane kapatıldı, 17 hastane hasar gördü.

İSRAİL ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 696'ya yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılardaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında 3 bin 696 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 413 kişi yaralandı. Açıklamada, bölgede çatışmalar nedeniyle üç hastanenin kapatıldığı, 17 hastanenin de hasar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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