İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail ordusunun Refah saldırıları uluslararası tepkilere rağmen hız kesmeden devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yine Refah'ın batısında El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeye saldırı düzenlediğini, saldırı sonucunda 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

İSRAİL 2 GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞTI

İsrail savaş uçakları, 26 Mayıs gecesi Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması yönündeki kararlarına rağmen Refah'ın kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırları bombalamıştı.

Saldırı sonucunda 45 kişi hayatını kaybederken Refah operasyonunun eskisinden de daha yoğun bir şekilde sürmesi uluslararası tepkilere neden olmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise saldırıyı "trajik bir hata" olarak niteleyerek soruşturma başlatıldığını söylemişti.

7 EKİM'DEN BU YANA 36 BİN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

İsrail'in bombardımanıyla yıkılan yapıların enkazında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken İsrail, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef almaya devam ediyor.