İsrail polisi, 90 Filistinliyi yaralayıp Kıble Mescidi'ne girdi

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, burada bulunan Filistinlileri darbetti. Ayrıca çıkan olaylarda bazı kişiler yaralandı.

90 YARALI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle 90 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

KIBLE MESCİDİ'NE GİRDİLER

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam etti. İsrail polisi, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı. Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi. Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı.