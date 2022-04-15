İsrail polisi, 90 Filistinliyi yaralayıp Kıble Mescidi'ne girdi - Haberler

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İsrail polisi, 90 Filistinliyi yaralayıp Kıble Mescidi'ne girdi

AA - Dünya
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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 90 Filistinli yaralandı. Polis, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı. Bölgede tansiyon giderek artarken İsrail polisi, zor kullanarak Kıble Mescidi'ne girdi.

Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, burada bulunan Filistinlileri darbetti. Ayrıca çıkan olaylarda bazı kişiler yaralandı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

90 YARALI

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin kullandığı kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve uyguladıkları darp nedeniyle 90 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

KIBLE MESCİDİ'NE GİRDİLER

Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam etti. İsrail polisi, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı. Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi. Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı.

İsrail polisi, 90 Filistinliyi yaralayıp Kıble Mescidi'ne girdi

AA / Dünya

Mescit, İsrail, İşgal, Aksa, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Adem yakar yakar:

onlar hata yaptı bunlar hata yaptı zamanında demeyle bitmiyor. ne kadar hatalar olsada müslüman müslümanın kardeşidir. bu mübarek Ramazan ayında kutsallarımıza dokunuyorlar, hiçbir müslüman ülkeden çekinmiyorlar. Bu utanç bize yeter. Ümmeti Muhammed bir olmalıdır.

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Mazlum Yeşilyaprak:

Allah israili yok etsin Dünya rahat etsin

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