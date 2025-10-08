İsrail, Özgürlük Filosu Yolcularını Sınır Dışı Edecek

İSRAİL Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu'nun müdahale edilen gemisinin yolcularının en kısa sürede sınır dışı edileceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özgürlük Filosu'nun müdahale edilen gemisinin ve yolcularının İsrail'deki bir limana transfer edildiği bildirildi. Açıklamada, tüm yolcuların güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğu ve yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği kaydedildi.