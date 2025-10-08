Haberler

İsrail, Özgürlük Filosu Yolcularını Sınır Dışı Edecek

İsrail, Özgürlük Filosu Yolcularını Sınır Dışı Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanlığı, müdahale edilen Özgürlük Filosu gemisinin yolcularının en kısa sürede sınır dışı edileceğini duyurdu. Tüm yolcuların güvenli olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İSRAİL Dışişleri Bakanlığı, Özgürlük Filosu'nun müdahale edilen gemisinin yolcularının en kısa sürede sınır dışı edileceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özgürlük Filosu'nun müdahale edilen gemisinin ve yolcularının İsrail'deki bir limana transfer edildiği bildirildi. Açıklamada, tüm yolcuların güvende ve sağlık durumlarının iyi olduğu ve yolcuların en kısa sürede sınır dışı edilmelerinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasa ağzına kadar dolabilir! Galatasaray'ın yıldızını dünya devi istiyor

Çuvalla para gelebilir! Galatasaray'a piyango vurdu
Başkentten şok görüntü! Yakalanmasaydı vatandaşa yedireceklerdi

Bir ili karıştıran görüntü! Tonlarcası yakalandı, bize yedireceklerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.