İsrail ordusundan Ramallah'a baskın: 58 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bir operasyon başlattı.

58 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Üç saat süren operasyonda, Filistin sağlık yetkililerinin aktardığına göre, 12 yaşında bir çocuk da olmak üzere 58 Filistinli gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla yaralandı. İsrail güçleri ayrıca, bir gazetecinin aracına plastik mermi atarak hasara yol açtı.

DÖVİZ BÜROSUNUN PARALARINA EL KONDU

Operasyon sırasında İsrail güçleri, şehirdeki bir döviz bürosunun para ve eşyalarına el koydu, çok sayıda çalışanı gözaltına aldı.

ONLARCA ASKERİ ARAÇ KATILDI

Binaların çatılarına keskin nişancı timlerinin de konuşlandırıldığı operasyona onlarca askeri araç katıldı. İsrail ordusundan operasyonun niteliği ve amacına ilişkin henüz bir açıklanma yapılmadı.