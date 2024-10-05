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İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

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İran'ın salı günü düzenlediği füze saldırısında büyük hasar almadıklarını söyleyen İsrail sonunda itiraf etti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, füze saldırısında Nevatim ve Tel Nof askeri üslerinin vurulduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran bize yüzlerce füzeyle saldırdı, yanıt vereceğiz" dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın salı günü düzenlediği füze saldırısında ülkedeki Nevatim ve Tel Nof askeri üslerinin vurulduğunu söyledi.

İSRAİL'DEN "İRAN" İTİRAFI GELDİ

Lübnan'da saldırılarını artıran İsrail, geçtiğimiz salı günü İran'ın füze saldırısıyla sarsıldı. İran, İsrail'de pek çok noktaya füze yağdırdı. İlk başta saldırıdan ağır hasar almadıklarını söyleyen İsrail'den dikkat çeken itiraf geldi.

"İRAN'IN SALDIRISINDA İKİ ASKERİ ÜSSÜMÜZ VURULDU"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'ın salı günkü saldırısında Nevatim ve Tel Nof olmak üzere iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı. Hagari " İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi. Hagari, " İran'ın füze saldırısına cevabımız İsrail'in en doğru olduğuna karar verdiği zamanda gelecek" diye konuştu.

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdularİsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

İran'ın saldırısını 'tarihteki büyük saldırılardan biri' olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "İran bize yüzlerce füzeyle saldırdı, yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı. Netanyahu konuşmasında, " İran, bize karşı olan tüm tehditlerin arkasında duruyor. Dünyada hiçbir ülke böyle bir saldırıyı kabul etmedi, edemezdi, İsrail de kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı.

MACRON'A YANIT: İSRAİL ONLARIN DESTEĞİ OLMADAN DA KAZANACAK

Netanyahu konuşmasında, "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine tepki göstererek, "İsrail onların desteği olmadan da kazanacak, ancak utançları savaş kazanıldıktan sonra bile devam edecek" dedi.

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdularİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti. İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular
Kaynak: Haberler.com / Dünya

Binyamin Netanyahu Orta Doğu Politika İsrail Dünya İran

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Yorumlar (10)

Buğra Er:

KOSKOCA BİR YAALAN İSRAİLLE İRAN DANISIKLI DOGÜS YAPIYOR

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Ahmet null:

Sıra size gelecek rüzgar tersine döndüğünde kaçacak delik de bulamayacaksınız

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VEFA:

Demek ki, İsrail İran'ı bu sefer kötü vuracak. Şimdiden uluslararası meşruiyet zeminini hazırlıyor!...Göklerden bir güç inse de bu savaşları, tüm kötülükleri bitirse be.. Çok yorulduk!..

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Recep Karaosmanoğlu:

Yalandır

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null:

"Tarla bombalıyor" diyen arkadaşlar.... İnanın israil iki diyorsa hedefi bulan füzeler kat be kat fazladır... Saldırının ilk dakikasından itibaren kendi vatandaşlarına sosyal medyada paylaşım yasağı getirdiler...neden acaba..

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Çilekli turşu:

Öpüşür barışırsınız ..nasil olsa ortak hedefleriniz var ..

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Benim Kkk:

Ne istiyorsunuz bu israilde zaten bir avuç devlet 4 defa tum araplar savasti kaybetti bir topragi kazanmanin yurt yapmanin yolu savas kazanmak degilmi tüm devlet sınırları böyle değil mi kazandıklarını üç katını barış için ger iade etmedimi yok etrafını terör örgüleri ile yuvarlandı her fırsatta saldir sonrada İsraili saldırgan ilan et siz nesiniz peki israile karşı

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Benim Kkk:

İsrail istiyor ki kendisine saldıran olmasın barış içinde yaşasınlar bir avuç yahudiye bir avuç topraklarda vatan kurmasına bile tahammülleri yok vay iran çıkar yok edeceğiz öbürü çıkar teor destekler sizin derdiniz ne derdiniz barış ise çekin israilin etrafında yuvarlanan teröristlerden desteğinizi iseail devleti o toprakları haketmistir tıpkı diğer devletlerin bulundukları toprakları hakettikleri gibi kuruluş sonrası savas istemeseniz Filistinlilerin bir ülkesi çoktan olacakti

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