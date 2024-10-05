İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın salı günü düzenlediği füze saldırısında ülkedeki Nevatim ve Tel Nof askeri üslerinin vurulduğunu söyledi.

İSRAİL'DEN "İRAN" İTİRAFI GELDİ

Lübnan'da saldırılarını artıran İsrail, geçtiğimiz salı günü İran'ın füze saldırısıyla sarsıldı. İran, İsrail'de pek çok noktaya füze yağdırdı. İlk başta saldırıdan ağır hasar almadıklarını söyleyen İsrail'den dikkat çeken itiraf geldi.

"İRAN'IN SALDIRISINDA İKİ ASKERİ ÜSSÜMÜZ VURULDU"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'ın salı günkü saldırısında Nevatim ve Tel Nof olmak üzere iki İsrail hava üssünün vurulduğunu doğruladı. Hagari " İran'ın saldırısı Nevatim Üssü'nü vurdu ancak hava kuvvetleri savaşçılarından hiçbiri zarar görmedi" dedi. Hagari, " İran'ın füze saldırısına cevabımız İsrail'in en doğru olduğuna karar verdiği zamanda gelecek" diye konuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

İran'ın saldırısını 'tarihteki büyük saldırılardan biri' olarak nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "İran bize yüzlerce füzeyle saldırdı, yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı. Netanyahu konuşmasında, " İran, bize karşı olan tüm tehditlerin arkasında duruyor. Dünyada hiçbir ülke böyle bir saldırıyı kabul etmedi, edemezdi, İsrail de kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı.

MACRON'A YANIT: İSRAİL ONLARIN DESTEĞİ OLMADAN DA KAZANACAK

Netanyahu konuşmasında, "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine tepki göstererek, "İsrail onların desteği olmadan da kazanacak, ancak utançları savaş kazanıldıktan sonra bile devam edecek" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti. İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.