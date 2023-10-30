İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 239'a yükseldi

23 gündür Gazze'ye saldıran İsrail ordusu, Hamas'ın elinde 222 rehine olduğunu duyurmuştu. Bu süreçte birkaç kez Gazze'ye sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail'in istediği sonuçları alamadığı ortaya çıktı. İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısını 239 olarak güncelledi.

ARALARINDA YABANCI İŞÇİLER DE VAR

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın elindeki esirlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Gazze'de alıkonulan 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydeden Hagari, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.

"KARA OPERASYONUNU GENİŞLETİYORUZ"

Hagari, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'ı da takibe aldıklarını ve buluncaya kadar da takibe devam edeceklerini aktardı. Gazze'ye yönelik kara harekatına da değinen Hagari, "Kara operasyonunu tedrici olarak genişletiyoruz. Askerlerimizin hayatını garanti altını almak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Hagari, İsrail ordusunun, dün Gazze'nin kuzeyindeki operasyonlarda Hamas'ın taktik düzeyindeki komutanları da dahil olmak üzere onlarca silahlı unsurunun öldürüldüğünü ifade etti.

REHİNE SAYISI 222 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

İsrail daha önce, Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 222 kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtmişti. Hamas esirlerden 4'ünü İsrail'e teslim etmişti.