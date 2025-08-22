İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor
Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze şehrinin kontrolünü ele geçirmek için operasyonun ilk adımlarını atarken, ordu içinde çatlak sesler ve isteksizlik dikkat çekiyor. Bir karakola tünelden düzenlenen saldırı güvenlik endişelerini artırırken, anketlere göre askerlerin yaklaşık yüzde 40'ının motivasyonu azalmış durumda...

İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Gazze kentinin kontrolünü sağlamak için operasyon hazırlıklarını hızlandırdı. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Han Yunus'un güneyinde Hamas mensuplarıyla yaşanan çatışmaların ardından, Gazze şehrini çevreleyen bölgelerde üs kurulduğunu açıkladı. Defrin, "İsrail ordusu şu anda Gazze şehrinin çevresini kontrol altında tutuyor. Hamas'a verdikleri zararı derinleştireceklerini" belirtti.

ORDU İÇİNDE CİDDİ BİR KRİZ VAR

Ancak operasyon başlamadan önce ordu içinde huzursuzluk dikkat çekiyor. Kfir Tugayı askerlerinin, Hamas'ın etkisiz hale getirildiği iddia edilen bir bölgede tünelden düzenlenen saldırıda yaralanması, güvenlik planlarına dair soru işaretlerini artırdı. Bir askerin ağır, iki askerin ise hafif yaralandığı saldırı sonrası soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, benzer tehditlerin operasyon boyunca sürebileceğine işaret ediyor.

KATILIM KONUSUNDA BELİRSİZLİK HAKİM

CNN International'ın aktardığı Kudüs İbrani Üniversitesi Agam Laboratuvarları'nın anketine göre, askerlerin yaklaşık yüzde 40'ı hizmet etme motivasyonunda düşüş yaşarken, yalnızca yüzde 13'lük bir kesimde motivasyon artışı görüldü. Bu tablo, on binlerce yedek askerin yeniden göreve çağrılmasına rağmen katılım konusunda belirsizlik yaratıyor.

ORTADOKSLAR İÇİN ZORUNLU ASKERLİK GÜNDEMDE

Asker açığını kapatmak için ultra Ortodoks erkeklerin zorunlu askerliğe dahil edilmesi gündemde. Ancak bu girişim, söz konusu grupların protestolarına neden olurken, görev yapan askerler arasında öfkeyi daha da körüklüyor. Öte yandan, görev süresi dolmuş askerlerin tekrar çağrılmasına yönelik isteksizlik, orduda psikolojik sorunların yanı sıra intihar vakalarının da yaşandığı iddialarını gündeme taşıyor.

ABD'DEN AVRUPA'YA BASKI

Gelişmeler yalnızca askeri boyutla sınırlı değil. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin Avrupa ülkelerine Filistin devletini tanımamaları için baskı yaptığını açıkladı. Huckabee, "Filistin'in tanınması halinde İsrail'in Batı Şeria'da egemenlik ilan edeceğini" söyleyerek bunun Oslo Anlaşmaları'na aykırı olacağını ifade etti.

ORTADOĞU'DA BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), bugüne kadar 96'sı çocuk 197 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği Gazze'de kıtlık ilan etti. BM, kuruluşundan bu yana yalnızca 4 kez resmi kıtlık ilanında bulundu. Kıtlık kararı Orta Doğu'da bir ülke için ise ilk kez alındı.

İSRAİL'İN SİLAHI: AÇIKLIK VE SUSUZLUK

İsrail, bölgede "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullanıyor. Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor. Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Olgun Kızıltepe
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMichael Antoni:

Yap algıyı yap ne anlatıyorsun be ? Bugün Türkiye dahil bir çok Avrupa ülkesini ve amerikayi İsrail localari yönetiyor. Bırakın bu salsafatalari.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Sarıgöz:

Allah'ın izniyle inşallah rezil olarak dönersiniz

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA.Kılıç:

BM denen etkisiz kuruluştan da ancak bu beklenirdi Bi de güçlü biçimde kınarlarsa daha iyi olacak!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Kainat Kuralı : Düşmanını .. Onun ile konuşmayarak.. cezalandırabilirsin ancak Düşmanına saldırma hakkın Bulunmamaktadır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

sonuç? ben sonuca bakarım. lafla peynir gemisi yürümez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
