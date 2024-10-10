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İsrail Ordusu UNIFIL Gözlem Noktasını Hedef Aldı

İsrail Ordusu UNIFIL Gözlem Noktasını Hedef Aldı
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Lübnan’ın güney sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL’in bir gözlem noktası, İsrail ordusunun tank ateşi ile hasar gördü. Olayda iki barış gücü personeli yaralandı. BM, İsrail’in bu eyleminin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Lübnan’ın güney sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler’in barış gücü UNIFIL’in bir gözlem noktası İsrail ordusunun tank ateşi ile hasar aldı.

Vurulan üs bölgesinde iki barış gücü personelinin yaralandığı kaydediliyor.

Gözlem kulesinde 'düşerek yaralanan' askerlerin Endonezya ordusundan olduğu kaydediliyor.

BM’den yapılan açıklamada son 24 saatte, gözlem noktalarının ‘defalarca isabet aldığı’ açıklandı.

Üs bölgesindeki güvenlik kameralarına da İsrail askerlerince hedef gözetilerek ateş açıldığı ve etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

UNIFIL’in sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun bölgedeki faaliyetlerinin “derin endişe ve alarm” durumu yarattığını kaydetti.

Sözcü Andrea Tenenti, barış gücünün hedef alınmasının “uluslararası hukukun çok ciddi şekilde ihlali” olduğunu söyledi.

Tenenti vurulan mevzilerin BM gözlem noktaları olarak İsrail tarafından ‘çok iyi bilindiğini’ de savundu.

İsrail ordusu bu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

BM’nin Lübnan’daki barış gücüne asker veren İtalya ve İrlanda Cumhuriyeti, BM gözlem noktasının vurulmasını kınadı.

1000 askerle bölgede olan İtalya’nın Savunma Bakanı Guido Crosetto, olay için “kabul edilemez” dedi. İsrail Büyükelçisi’nin ilgili bakanlığa çağrıldığı da kaydedildi.

Bölgede 300 askeri olan İrlanda’nın Başbakanı Simon Harris “BM kaskı taşıyan barış gücü askerlerinin dokunulmaz sayıldığını” vurguladı.

Harris tüm askerlerinin iyi olduğunu da söyledi

UNIFIL, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekildiği 1978’den beri bölgede görev yapıyor.

Endonezya 1200 askerle UNIFIL'e en fazla asker veren ülke.

İsrail'den Beyrut merkezine saldırı

İsrail Perşembe günü akşam saatlerinde Beyrut'un merkezine yeni hava saldırıları düzenledi.

BBC'nin Beyrut'taki muhabiri, Hizbullah'ın varlık gösterdiği Dahiye'nin güney banliyölerinden uzakta bulunan Baçura'nın ikinci kez vurulduğunu bildiriyor.

Beyrut sakinleri birçok patlama sesi işittiklerini anlatıyor.

BBC

Birleşmiş Milletler Lübnan İsrail

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