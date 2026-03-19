İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü

Lübnan'ın güneyindeki El-Kasımiye Köprüsü yakınlarında haber takibi yapan Russia Today ekibi canlı yayında İsrail'in füze saldırısına uğradı. Muhabir Steve Sweeney ve kameraman Ali Rida, üzerlerinde belirgin 'Basın' ibaresi bulunmasına rağmen hedef alındı. Saldırı anı, Sweeney'nin canlı yayında olması sayesinde saniye saniye kaydedildi. Şarapnel parçalarıyla yaralanan gazeteciler, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Moskova ise saldırıya sert gösterdi.

Lübnan'ın güneyindeki El-Kasımiye Köprüsü yakınlarında haber takibi yapan Russia Today (RT) ekibi, İsrail ordusunun doğrudan hedefi oldu. Muhabir Steve Sweeney ve kameraman Ali Rida, üzerlerinde belirgin "Basın" (PRESS) ibaresi bulunmasına rağmen gerçekleşen füze saldırısında yaralandı.

10 METRE MESAFEYLE HAYAT TUTUNDULAR

Saldırı anı saniye saniye kameraya yansırken, füzenin muhabir Sweeney'nin sadece 10 metre yakınına düştüğü görüldü.

İsrail füze saldırısı, Sweeney tam da "Birkaç dakika önce tepemizde bir İHA dolaşıyordu. Genelde bir hedefi belirlemek için bunu yapıyorlar, ardından bir hava saldırısı ya da topçu ateşi geliyor. Şu an tam olarak..." dediği sırada gerçekleşti. RT muhabiri ve kameramanı sözleri tamamlanamadan saldırıya uğradı. Sweeney'in yaşadığı korku ve panik de tüm çıplaklığı ile objektife yansıdı.

Şarapnel parçalarıyla yaralanan gazeteciler, kaldırıldıkları yerel hastanede tedavi altına alındı. Kameraman Ali Rida, "Üzerimizde bası kıyafeti vardı. Bizi bilerek hedef aldılar." diyerek saldırının kasıtlı olduğunu vurguladı.

MOSKOVA'DAN SERT TEPKİ: BU BİR TESADÜF DEĞİL"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırının stratejik bir noktayı değil, doğrudan gazetecileri hedef aldığını belirterek uluslararası kamuoyunu göreve çağırdı.

Zaharova, "Gazze'de yüzlerce gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda bu yaşananlar tesadüf olamaz," açıklamasında bulundu.

Elif Yeşil
Haberler.com
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK 'Asla' diyerek uyardı

Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK "Asla" diyerek uyardı
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım