İsrail Ordusu 'Madleen' gemisine müdahale etti

İsrail Ordusu 'Madleen' gemisine müdahale etti
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İsrail Ordusu 'Madleen' gemisine müdahale etti
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İnsani yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi'ne doğru yola çıkan Madleen gemisine İsrail Ordusu'nun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği belirtildi. Gemi, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olup, 2'si Türk olmak üzere 12 insan hakları savunucusu aktivist bulunmaktaydı.

GAZZE Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 2'si Türk, 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail Ordusu'nun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan Madleen isimli yelkenli ile aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb ile Yasemin Acar, Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ve aktivist Greta Thunberg'in bulunduğu 12 insan hakları savunucusu, İsrail'in Gazze şeridinde uyguladığı ablukayı kaldırmak amacıyla yardım malzemeleriyle birlikte 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya adasından yola çıktı. Gazze açıklarında önce üzerinde dronların uçtuğu belirtilen gemiye daha sonra İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği ve irtibatın kesildiği bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) sosyal medya hesaplarından aktarılan bilgilere göre, gemiye operasyondan önce beyaz kimyasal bir sıvı döküldüğü ve sonrasında İsrail Ordusu tarafından baskın yapıldığı belirtildi.

İnsan hakları aktivisti Hüseyin Şuayb dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur." dedi.

Filonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde gemiye baskın anları yer alırken, yapılan açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildiği ve 12 aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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