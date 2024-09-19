İsrail ordusu, Lübnan sınırına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk etti

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Lübnan'a düzenlediği siber saldırıyla gündemde.

ÖLÜ SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizlere yönelik siber saldırılarda büyük patlamalar yaşanırken ölü sayısı 32'ye yaralı sayısı ise 4000'e ulaştı.

GERİLİM SONRASI FLAŞ KARAR

İsrail ordusunun Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle özel bir tümeni kuzey bölgesine konuşlandırdığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail ordusunda yer alan 98. Tümenin ülkenin kuzeyine gönderdiği belirtildi. Söz konusu tümende paraşütçü ve komandolardan oluşan 10 ila 20 bin arasında asker bulunduğu ifade edildi. Hizbullah ile yaşanan gerilimin ardından kuzeye kaydırılan tümenin Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yer aldığı kaydedildi.

TANK VE ZIRHLI ARAÇLARI SINIRA YIĞDILAR

Öte yandan bugün bölgeden servis edilen görüntülerde İsrail ordusunun, Lübnan sınırına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk etmeye devam ettiği görüldü. İnternete düşen videolarda İsrail bayraklı onlarca tankın askerlerle birlikte sınıra doğru hareket ettiği anlar yer aldı.

BAKAN FİDAN: SALDIRILAR LÜBNAN'A DOĞRU TIRMANIYOR

Bugün katıldığı canlı yayında İsrail'in son günlerdeki saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.