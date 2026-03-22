İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla Lübnan'ın altyapısını hedef alıyor.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI KASIMİYE KÖPRÜSÜ'NÜ BOMBALADI

Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı. O anlar, köprü çevresinde bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

TALİMAT NETANYAHU'DAN

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini açıklamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini duyurmuştu. Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Umut Halavart
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı

Tüm hesaplar sil baştan! Avrupa başkentlerini alarma geçiren gelişme