İsrail Ordusu, Lübnan'daki UNIFIL Askerlerine Ateş Açtı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine tankla ateş açtı. UNIFIL, saldırının 5 metre yakınlarında gerçekleştiğini bildirdi ve bu durumun BMGK'nın 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini vurguladı.

İSRAİL ordusunun, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü askerlerine tankla ateş açtığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi. Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı kaydedildi.

İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğu aktarılan açıklamada, İsrail ordusuna UNIFIL güçlerine ya da onların yakınındaki alanlara yönelik tüm saldırılarını durdurma çağrısı yinelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
