İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: 3 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldelere insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların sorumluluğunu İsrail ordusu üstlendi.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldelere insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basını, Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de bir aracın, dün sabah saatlerinde İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını ve saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail, İHA'sı öğle saatlerinde ise güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih-Mecdel Silim beldeleri arasında seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
