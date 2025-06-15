İsrail Ordusu Iran'a Yeni Hava Saldırıları Başlattı

İSRAİL ordusu, İran'ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın batı bölgelerine yeni hava saldırıları başlattığını belirterek, okulların kapatılması da dahil olmak üzere kamu güvenliği kurallarının 17 Haziran 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.