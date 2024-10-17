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İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

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İsrail ordusunun öldürdüğünü öne sürdüğü Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yerini bir drone ile tespit ettiği ifade edilirken olay anına ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Videoda dronenun bir binanın 2. katından içeriye girdiği ve sandalyelerin arasında elinde büyük bir sopayla saklanmaya çalışan Sinvar'ı görüntülediği anlar yer alıyor. Yahya Sinvar'ın bir kolunun olmadığı görülüyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlenen operasyonda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü, Sinvar'a ait olduğu belirtilen naaşın kimlik tespit sürecinin tamamlanarak teyit edildiğini iddia etti.

İsrail Ordu Radyosu, olayın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde hedefli bir kara operasyonu sırasında meydana geldiğini açıkladı. Operasyonda 3 Hamas üyesinin hedef alındığı bildirildi. İsrail devlet medyası KAN'ın iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise Sinvar'ın öldürüldüğü doğrulandı ve Güvenlik Kabinesi, Sinvar'ın öldürüldüğü konusunda bilgilendirildi.

BIDEN: DNA TESTİ SONUÇLARI ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili, "Hamas, Gazze'yi yönetmeyecek. Bu Gazze halkının tiranlığa karşıözgürleşmesi için bir fırsat" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Joe Biden ise "DNA testi sonuçları Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğruluyor. Bugün ABD, İsrail ve tüm dünya için güzel bir gün" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

"SİNVAR'IN YERİNİ İHA İLE TESPİT ETTİK"

Gözler Hamas'tan gelecek resmi bir açıklamaya çevrilmişken İsrail ordusu dikkat çeken bir operasyon görüntüsü servis etti. Servis edilen görüntülerde İsrail'e ait dronenun bir binanın 2. katında içeriye girdiği ve sandalyelerin arasında gizlenen Sinvar'ı görüntülediği anlar yer alıyor.

ELİNDEKİ SOPAYLA VURMAYA ÇALIŞIYOR

Elinde büyük bir sopayla bekleyen kişinin Sinvar olduğunu öne süren İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde Hamas liderinin elindeki sopayla insansız hava aracına vurmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı görülüyor. Öte yandan videoda Sinvar'ın bir kolunun olmadığı görülüyor.

İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İnsansız Hava Aracı Yahya Sinvar Politika İsrail Dünya Ordu

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Yorumlar (7)

Murat Celik:

İnna lillâhi ve inna ileyhi raciun

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Nurullah Akarslan:

Aslanlar gibi çatışa çatışa şehit olmuş.

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Mustafa Kocak:

çizgi film gibi

2
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SELCUK KIRAZLI:

nasıl saçma bir mizansen bu, Çocuklar bile inanmaz

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3
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Selanikli vedat:

Aslanlar gibi savaştı

0
0
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Selanikli vedat:

Neto gibi sığınakta saklanmadı !

0
0
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Baba Yabgu:

Yazık la adama burdakilerde hem israili kınıyor hem burger king açıyor

0
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