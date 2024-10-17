İsrail ordusu paylaştı! İşte Sinvar'ın son anlarını gösterdiği iddia edilen drone görüntüleri

İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlenen operasyonda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü, Sinvar'a ait olduğu belirtilen naaşın kimlik tespit sürecinin tamamlanarak teyit edildiğini iddia etti.

İsrail Ordu Radyosu, olayın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde hedefli bir kara operasyonu sırasında meydana geldiğini açıkladı. Operasyonda 3 Hamas üyesinin hedef alındığı bildirildi. İsrail devlet medyası KAN'ın iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise Sinvar'ın öldürüldüğü doğrulandı ve Güvenlik Kabinesi, Sinvar'ın öldürüldüğü konusunda bilgilendirildi.

BIDEN: DNA TESTİ SONUÇLARI ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULUYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili, "Hamas, Gazze'yi yönetmeyecek. Bu Gazze halkının tiranlığa karşıözgürleşmesi için bir fırsat" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Joe Biden ise "DNA testi sonuçları Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğruluyor. Bugün ABD, İsrail ve tüm dünya için güzel bir gün" ifadelerini kullandı.

"SİNVAR'IN YERİNİ İHA İLE TESPİT ETTİK"

Gözler Hamas'tan gelecek resmi bir açıklamaya çevrilmişken İsrail ordusu dikkat çeken bir operasyon görüntüsü servis etti. Servis edilen görüntülerde İsrail'e ait dronenun bir binanın 2. katında içeriye girdiği ve sandalyelerin arasında gizlenen Sinvar'ı görüntülediği anlar yer alıyor.

ELİNDEKİ SOPAYLA VURMAYA ÇALIŞIYOR

Elinde büyük bir sopayla bekleyen kişinin Sinvar olduğunu öne süren İsrail ordusunun yayınladığı görüntülerde Hamas liderinin elindeki sopayla insansız hava aracına vurmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı görülüyor. Öte yandan videoda Sinvar'ın bir kolunun olmadığı görülüyor.