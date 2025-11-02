İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerine saldırılar düzenledi. Filistin basını, özellikle Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde evlere saldırı yapıldığını ve Han Yunus ile Refah kentlerine yönelik topçu ateşi ve hava bombardımanları gerçekleştiğini bildiriyor.
Filistin basınındaki haberlere göre, ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentine ateş açıldı. Kentin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde Filistinlilere ait bazı evlere saldırı düzenlendiği bildirildi. İsrail topçu birliklerinin, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusuna ateş açtığı, İsrail savaş uçaklarının ise Gazze'nin güneyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya