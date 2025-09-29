İsrail Ordusu Gazze'deki En Yüksek Bina 'Mekke'ye Saldırı Düzenledi

Haberler

İsrail ordusu, Gazze'deki en yüksek bina olarak bilinen 'Mekke' isimli binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı, çok sayıda ailenin barındığı ve çevresinde yüzlerce çadırın bulunduğu bölgede yapıldı.

İSRAİL ordusunun, Gazze'deki en yüksek bina olarak bilinen 'Mekke' isimli binaya saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'deki en yüksek binaya saldırı düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir binanın vurulacağını duyurmasının ardından saldırı gerçekleşti. Güney Rimal Mahallesi'nde yerinden edilmiş çok sayıda ailenin barındığı, etrafında da yüzlerce çadırın bulunduğu 'Mekke' binası İsrail uçakları tarafından hedef alındı. Saldırı sonucu yıkılan 'Mekke' binasının Gazze'deki en yüksek çok katlı bina olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
