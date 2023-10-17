İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de hastane vurdu, Filistinliler sokaklara indi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açması Filistinlileri sokağa döktü. Doğu Kudüs ve Ramallah'taki meydanlara inen binlerce Filistinli, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını ve Gazze Şeridi'ndeki katliamı protesto etti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açtı. Kahreden haberi duyan Filistinliler Doğu Kudüs ve Ramallah'ta sokaklara indi.

DOĞU KUDÜS VE RAMALLAH'TAKİ FİLİSTİNLİLERDEN İSRAİL'E TEPKİ

Batı Şeria'daki Doğu Kudüs ve Ramallah'ta meydanları dolduran binlerce Filistinli, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını protesto etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamıştı. Saldırıda hastane içinde ve çevresinde bulunan en az 500 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

YARALILAR ŞİFA HASTANESİNE KALDIRILDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, saldırı sonucu çok sayıda yaralının Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldığını duyurmuştu.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan İsrail'in saldırısı nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etmişti.