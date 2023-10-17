İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de hastane vurdu, Filistinliler sokaklara indi
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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açması Filistinlileri sokağa döktü. Doğu Kudüs ve Ramallah'taki meydanlara inen binlerce Filistinli, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını ve Gazze Şeridi'ndeki katliamı protesto etti.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açtı. Kahreden haberi duyan Filistinliler Doğu Kudüs ve Ramallah'ta sokaklara indi.
Batı Şeria'daki Doğu Kudüs ve Ramallah'ta meydanları dolduran binlerce Filistinli, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını protesto etti.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamıştı. Saldırıda hastane içinde ve çevresinde bulunan en az 500 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, saldırı sonucu çok sayıda yaralının Gazze kentindeki Şifa hastanesine kaldırıldığını duyurmuştu.
Öte yandan İsrail'in saldırısı nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etmişti.