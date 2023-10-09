İsrail ordusu: 1000 Filistinli silahlı unsurun ülke içindeki 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse sızdığını tespit ettik

İsrail ordusu, "1000 Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse sızdığını tespit ettik" açıklamasında bulundu. Öte yandan ordu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Gazze Şeridi'ne gece boyunca 500'den fazla hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası 50 yıl sonra bir ilke imza atarak savaş ilan eden İsrail'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GECE BOYUNCA 500 HAVA SALDIRISI

Gece boyunca Gazze Şeridi'ne hava bombardımanı düzenleyen İsrail ordusundan yapılan açıklamada bölgeye 500'den fazla hava saldırısı düzenlendiği ifade edilirken, dikkat çeken bir bilgi daha paylaşıldı.

1000 FİLİSTİNLİ ASKERİ ÜSLERE GİRDİ

Ordu yetkilileri, 1000 Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içinde 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiğinin belirlendiğini açıkladı.

ÜLKEYE SIZAN GRUPLARLA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşimlerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların devam ettiğini söyledi. İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail bölgelerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların sürdüğünü doğruladı. Sözcülük, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne birkaç kilometre mesafede Beeri beldesinde gece boyunca 70-90 arası silahlı unsurla çatışmaya girdiğini, Filistinli silahlı grupların tamamının buradaki yerleşim yerine sızmayı başaramadığını ve çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

20 YERLEŞİM YERİ VE 11 ASKERİ ÜSSE SIZDILAR

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'nden 800-1000 arası Filistinli silahlı unsurun 80 ayrı noktadan İsrail içindeki 20 yerleşim yeri ve 11 askeri üsse girdiğini değerlendirdi.

TÜNELLER ARACILIĞIYLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMIŞLAR

İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi çevresindeki 7 ayrı noktada Filistinli silahlı gruplarla çatıştığı belirtildi. Ayrıca, Gazze'den Beeri yerleşim yeri yakınlarına açılan bazı tüneller aracılığıyla Filistinli silahlı grupların sızma yaptığından şüphelenildiği aktarıldı. İsrail ordusu, dün Beeri dahil olmak üzere Gazze Şeridi çevresindeki 24 yerleşim biriminden İsraillilerin tahliye edildiğini ve bu tahliyelere devam edeceğini duyurmuştu.