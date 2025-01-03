Üye Girişi
Haberler
Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor
Almanya'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü!
Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz
Özgür Özel'den 'İmralı' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz
İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
İstanbul'da gizemli koku! Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu

İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basınında yer alan bir haberde, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçse de Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğu ve hedeflerinin İsrail için büyük bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İsrail merkezli yayın organı Nziv, Türkiye ilişkin dikkat çeken bir habere imza attı. Haberde, İsrail'in bölgesel güç dengesinde Türkiye tarafından bir rakip olarak görülmesi ve buna karşılık geliştirdiği stratejiler ele alındı.

"TÜRKİYE STRATEJİK OLARAK İSRAİL'E KARŞI DÜŞMANLIK POLİTİKASI İZLEDİ"

Haberde, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçse de Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğu vurgulandı. Tel Aviv tarafından Körfez ülkeleriyle geliştirilen ilişkilerin Ankara'nın ekonomik gücünü tehdit ettiğini öne süren Nziv, Türkiye'nin bu tehdit karşısında stratejik olarak İsrail'e karşı düşmanlık politikası izlediğini iddia etti.

"NEFRETİN ARDINDA KOLONİZASYON VE TİCARET SAVAŞI STRATEJİSİ YATIYOR"

İsrail basınına göre, İsrail'e duyulan nefretin ardından yalnızca bölgesel çıkarlar değil, aynı zamanda Türkiye'nin bir kolonizasyon ve ticaret savaşı stratejisi de yatıyor.

"İSRAİL İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT"

Osmanlı'nın izlerini günümüzde de sürdürdüğü ileri sürülen Türkiye'nin, Avrupa'daki Türk göçmenler üzerinden yeni bir İslami kolonizasyon stratejisi geliştirdiği iddia edilirken, Ankara'nın hedeflerinin Tel Aviv için büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

"BÖLGEDEKİ GÜÇ DENGESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK"

Haberde, Türkiye'nin İsrail'e karşı duyduğu nefretin; dini, ekonomik ve bölgesel çıkarlara dayandığı kaydedildi. İsrail'in tarafından Türkiye'nin bir tehdit olarak kabul edilmesi gerektiğinin altı çizilirken, bu durumun bölgedeki güç dengesini önemli ölçüde etkileyeceği dile getirildi.

İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

İstanbul'da gizemli koku! Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
img

Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
img

İşte İBB'nin verdiği zam teklifi
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıDüsünür:

Guneydoguyu 49 yilligina israile kiralanmak istedi. Danistay bunu reddetti. Simdi soruyorum bu haberin gerceklik payi nedir ?. Turkiye israil hic bir zaman savasmayacaktir

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Evet ya bizde buna inandık. Kürecik üssü kime hizmet ediyor. Azeri petrolü bunlara nasıl ulaştırılıyor. Bilen varsa yazsın.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah'ın izniyle en yakın zamanda İsrail'e gireriz

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Celik:

ne kadar çırpınsanda boş Yok olacaksınız Bir Musa çıktı geliyor gelmekte olan

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

BİZİM DÜŞMANIMIZ SADECE İSRAİL DEĞİL İSLAM'A KİM DÜŞMANLIK YAPIYORSA HEPSİ BİZİM DÜŞMANIMIZDIR BU BÖYLE BİLİNE...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Bu soruları Ebu kazma uzayfa cevaplar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

yani ekonominin içinden geçtiğinizi kabul ediyorsunuz. ve bunu gündeme almamak için israile sataşıyorsunuz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA B:

Daha dünkü toplama çapulcuların sözde devletçiklerinin çıkarlarına ters miş gülsek mi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze programında değişiklik yapıldı
Canlı anlatım! İlk gol geldi
İlk gol geldi! Tempo inanılmaz
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Israrlara dayanamayıp cama çıktı! Necla Nazır taziyeleri kabul etti

Son Dakika Haberleri

2025 avukat maaşı ne kadar, kaç TL? Avukat maaşı kaç TL oldu? 2025 araştırma görevlisi maaşı ne kadar, kaç TL? Araştırma görevlisi maaşı kaç TL oldu? Juventus Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL? teknisyen maaşı kaç TL oldu? 2025 mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? mühendis maaşı kaç TL oldu? 2025 hemşire maaşı ne kadar, kaç TL? hemşire maaşı kaç TL oldu? 2025 doktor maaşı ne kadar, kaç TL? doktor maaşı kaç TL oldu? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Zembilli hangi köyde çekiliyor? Zembilli köyü gerçekte var mı? 2025 öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL? öğretmen maaşı kaç TL oldu? 2025 Polis maaşı ne kadar, kaç TL? Polis maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.