İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit

İsrail merkezli yayın organı Nziv, Türkiye ilişkin dikkat çeken bir habere imza attı. Haberde, İsrail'in bölgesel güç dengesinde Türkiye tarafından bir rakip olarak görülmesi ve buna karşılık geliştirdiği stratejiler ele alındı.

"TÜRKİYE STRATEJİK OLARAK İSRAİL'E KARŞI DÜŞMANLIK POLİTİKASI İZLEDİ"

Haberde, ekonomik açıdan zor bir dönemden geçse de Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğu vurgulandı. Tel Aviv tarafından Körfez ülkeleriyle geliştirilen ilişkilerin Ankara'nın ekonomik gücünü tehdit ettiğini öne süren Nziv, Türkiye'nin bu tehdit karşısında stratejik olarak İsrail'e karşı düşmanlık politikası izlediğini iddia etti.

"NEFRETİN ARDINDA KOLONİZASYON VE TİCARET SAVAŞI STRATEJİSİ YATIYOR"

İsrail basınına göre, İsrail'e duyulan nefretin ardından yalnızca bölgesel çıkarlar değil, aynı zamanda Türkiye'nin bir kolonizasyon ve ticaret savaşı stratejisi de yatıyor.

"İSRAİL İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT"

Osmanlı'nın izlerini günümüzde de sürdürdüğü ileri sürülen Türkiye'nin, Avrupa'daki Türk göçmenler üzerinden yeni bir İslami kolonizasyon stratejisi geliştirdiği iddia edilirken, Ankara'nın hedeflerinin Tel Aviv için büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

"BÖLGEDEKİ GÜÇ DENGESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK"

Haberde, Türkiye'nin İsrail'e karşı duyduğu nefretin; dini, ekonomik ve bölgesel çıkarlara dayandığı kaydedildi. İsrail'in tarafından Türkiye'nin bir tehdit olarak kabul edilmesi gerektiğinin altı çizilirken, bu durumun bölgedeki güç dengesini önemli ölçüde etkileyeceği dile getirildi.