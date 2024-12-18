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İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi

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İsrail medyası teorik olarak ilk kez 2009'da ortaya atılan ve 2040'a kadar gerçekleşmesi beklenen Türkiye-İsrail çatışmasının şu an yaşanan olağanüstü gelişmeler ışığında 2030'da hatta daha önce patlak verebileceğini yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Suriye'nin en yüksek noktasındaki Hermon Dağı'na giderek IDF işgalinin " İsrail'in güvenliğini sağlayacak düzenleme bulunana kadar" süreceğini belirtti. İlk kez görevdeki bir İsrail başbakanının Suriye topraklarına girmesi bugün dış basının öne çıkan gündem maddelerinden bir oldu. Uzmanlar tehlikeli adımın bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını belirtiyor.

4 YIL ÖNCEKİ HABERİ YENİDEN HATIRLATTILAR

Tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Israel Radar haber sitesi sosyal medya hesabından 2020'de sitelerinde yer alan "Orta Doğu Tahminleri: 2030'a Kadar İsrail- Türkiye Çatışması mı?" başlıklı yazısını "İsrail ve Türkiye arasındaki mesafe hızla daralıyor. Bu, nihai İsrail-Türkiye çatışmasına doğru bir başka adım mı?" notuyla tekrar hatırlattı.

İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi

TÜRKİYE'Yİ "GERÇEK TEHDİT" OLARAK GÖRÜYORLAR

Israel Radar haber sitesi 2020 yılında, İsrail ordusunun ilk kez Türkiye'yi İsrail için bir 'tehdit' olarak tanımladığını, Mossad Şefi Yossi Cohen'in, Türkiye'nin İsrail'in karşılaştığı 'gerçek tehdit' olduğunu vurgulamıştı.

SAVAŞ İÇİN TARİH BİLE VERDİLER

Türkiye'nin Orda Doğu'daki özellikle son 20 yıldaki peş peşe operasyonlarıyla İran, Rusya, ABD ve İsrail eksenli terör koridorlarını yıkması ve Filistin davası için direnen gruplara verilen destek planları alt üst etti. Tüm bu gelişmelere atıfta bulunan Israel Radar haber sitesi, teorik olarak 2040'a kadar gerçekleşmesi beklenen Türkiye-İsrail çatışmasının şu an yaşanan olağanüstü gelişmeler ışığında 2030'da hatta daha önce patlak verebileceğini yazdı.

TÜRK DONANMASI ONLAR İÇİN BİR TEHDİT

Türkiye'nin 27 Kasım 2019 tarihinde Libya ile imzaladığı "Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması" ve son yıllarda Mısır ile yaşanan olumlu gelişmeler İsrail'in ana aktör olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EastMed) ve Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru planlarını da bozuyor.

İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (93)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

BOP esbaskani recep Tayyip i göndeririz

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Haber YorumlarıPerwer:

Türkiye bölgedeki hava gücünü en kısa sürede İsrail’den daha güçlü hale getirmeli ve nükleer caydırıcı silahlar dahil her türlü ekipmanı mutlaka temin etmelidir.

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Haber YorumlarıAtilla İlhami:

Gelin. Biz de sizi bekliyorduk.

Yorum Beğen797
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akplilere karşı savaşacağız

Yorum Beğen174
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Haber Yorumlarıkerem can:

Birgün mutlaka bu Savaş olacak ama ne zaman olacak Allah bilir. Eğer olursa İsrail'in sonu demektir.

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Çok merak ediyorum Azerbaycan bu Savaşın neresinde duracak. Zira iktidar ne kadar sessiz kalsa da Azerbaycan ve İsrail dostluğunu tüm dünya biliyor.

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Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Sıkıntı yok siz düşünün biz zaten Türkiye şartlarında ölüyüz

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

PYD ye yapılacak operasyonu durdurmak için yapılan haberler.

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Eğer akp ve tayyip ve tayyipin yanındakiler başta olursa savaşmadan istediklerini yapar ülkeyi satar öbür partilere zaten güven olmaz Allah yardım etsin bu ülkeye

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Seçim yaklaştı galiba diğer senenin ortasında bekleyin .

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