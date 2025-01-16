İsrail medyası: Gazze ateşkesinde anlaşmazlıklar çözüldü, Kabine yarın sabah toplanacak

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esirin salınacağı açıklandı. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine dönebilmelerini de içeriyordu.

İSRAİL KABİNESİ ATEŞKESİ OYLAMAMA KARARI ALMIŞTI

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın tüm unsurlarıyla anlaşmayı kabul etmediğini öne sürerek Hamas'ı suçlamış ve sorun çözülene kadar kabinenin anlaşmayı onaylamak için toplanmayacağını duyurmuştu. Hamas ise "Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız." açıklamasını yapmıştı.

ANLAŞMAZLIKLAR ÇÖZÜLDÜ, KABİNE YARIN TOPLANACAK

Son olarak; İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ateşkes anlaşmasıyla ilgili anlaşmazlıkların çözüldüğünü ve Binyamin Netanyahu hükümetinin yarın ateşkesi onaylamak için toplanacağını bildirdi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.