İsrail, Lübnan'ın sınır bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde bazı noktaları topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında çatışma çıktı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi.
İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.
Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılık çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.
Devam eden gerginlikte can kaybının meydana gelip gelmediği hakkında ise bilgi verilmedi.