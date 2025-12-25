İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

İsrail ordusu, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. İnsansız hava aracıyla düzenlenen iki ayrı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, İsrail cephesinden yapılan açıklamada "Lübnan'da İran Kudüs gücü üyesini vurduk" denildi.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırıları, Eylül 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşmüş; çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İKİ NOKTAYA SALDIRI: 2 ÖLÜ

Bugün düzenlenen saldırılarda insansız hava aracı kullanıldığı, iki noktaya yönelik saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail ordusu, saldırıda İran'ın Kudüs Gücü mensubu bir kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

"BİNLERCE İHLAL" İDDİASI

Lübnan tarafı, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiğini savunurken, UNIFIL'in de 10 bini aşkın hava ve kara ihlali kaydettiği bildirildi.