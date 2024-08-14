İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, İsrailli yerleşimciler ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek sloganlar atması, Filistin liderlerinin yanı sıra ABD, Fransa, BM ve Arap ülkeleri tarafından 'kışkırtıcı' olarak kınandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir ve beraberindeki İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, slogan atmasını kınadı. Blinken açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif/Tapınak Dağı'na yaptığı ve Kudüs'teki kutsal mekanlara ilişkin tarihi statükoyu açıkça hiçe saydığını gösteren ziyarete şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu provokatif eylemler, tüm dikkatlerin bir ateşkes anlaşmasına varılması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve daha geniş kapsamlı bölgesel istikrar koşullarının yaratılması için devam eden diplomatik çabalara odaklanması gereken önemli bir anda gerilimi daha da arttırmaktadır. Başbakan Netanyahu'nun Ofisi, Bakan Ben Gvir'in eylemlerinin İsrail politikasıyla tutarsız olduğunu açıkça belirtmiştir. Gelecekte benzer olayların yaşanmaması için İsrail Hükümetinden destek bekleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri tarihi statükonun korunmasına olan bağlılığını bir kez daha teyit eder ve barış ve istikrarın sağlanmasına ters düşen ve İsrail'in güvenliğine zarar veren tek taraflı adımlara karşı çıkmaya devam edecektir" dedi.

"İSRAİL, KUDÜS'ÜN TARİHİNE SAYGI GÖSTERMEK ZORUNDADIR"

Fransa Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Fransa, İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Sayın Ben Gvir'in Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statükosunu ihlal ederek bugün gerçekleştirdiği ziyareti kınamaktadır. Bu yeni provokasyon kabul edilemez. Fransa, İsrail hükümetini Kudüs'teki Kutsal Yerlerin tarihi statükosuna saygı gösterilmesini sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almaya çağırır. Ürdün'ün bu konudaki özel rolünün önemini vurgular. Fransa, egemen, yaşanabilir ve bitişik bir Filistin Devleti'nin kurulmasının yanı sıra İsrailli ve Filistinli siyasi liderlerin barışa yönelik gönüllü ve cesur bir taahhütte bulunmalarını gerektiren iki devletli çözümün uygulanmasının aciliyetini bir kez daha teyit eder" ifadeleri kullanıldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı kutsal mekanlara saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı'nın İsrail işgal yetkilileri ve bir dizi yerleşimcinin kutsal El-Aksa Camii'ne yaptığı açık ve tekrarlanan saldırıları en güçlü şekilde kınadığını ifade eder.

Bakanlık, dini kutsallıklara saygı gösterilmesinin önemini vurgular. Ayrıca, Krallığın uluslararası hukukun ve Kudüs şehrinin tarihi statüsünün sürekli ihlallerinin sonuçları ve özellikle Filistin halkının tanık olduğu insani felaket ışığında dünyadaki milyonlarca Müslümanın kışkırtılması konusunda uyarısını yeniler. Krallık ayrıca, uluslararası toplumun İsrail'in devam eden uluslararası hukuk ihlallerini ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarını durdurma yönündeki sorumluluğunu üstlenmesi çağrısını yeniler" açıklamasını yaptı.

İSRAİL: BAKAN GVİR'İN EYLEMLERİ POLİTİKAMIZ İLE UYUŞMAMAKTADIR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Bakanı Itamar Ben- Gvir'in eylemlerinin İsrail'in politikalarına ters düştüğünü vurgulayarak, "Tapınak Tepesine ilişkin politikayı belirleyen Hükümet ve Başbakandır. Tapınak Tepesi konusunda ne Ulusal Güvenlik Bakanı ne de başka bir bakan olmak üzere hiçbir bakanın özel bir politikası yoktur. Bu sabah Tapınak Tepesi'nde meydana gelen olay statükodan sapma anlamına gelmektedir. İsrail'in Tapınak Tepesine ilişkin politikası değişmemiştir; bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır" dedi.