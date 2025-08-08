İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı

İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik 'işgal' toplantısında kavga çıktı
Güncelleme:
İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik
İsrail Kabinesi'nin Gazze'nin işgaline onay verdiği 10 saatlik toplantıda kavga çıktı. Kabine üyeleri ile işgale karşı çıkarak esirlerin hayatının tehlikeye atılacağı ve ordunun önemli kayıplar verebileceği yönündeki uyarılarda bulunan Genelkurmay Başkanı Zamir arasında şiddetli tartışmalar yaşandı.

İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onaylarken yaklaşık 10 saat süren toplantıda tansiyonun epey yükseldiği ve kavga çıktığı öğrenildi.

GENELKURMAY BAŞKANI İLE KABİNE ÜYELERİ TARTIŞTI

İsrail basınında yer alan haberde, devam eden toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında tartışma çıktı.

"ESİRLERİN HAYATI TEHLİKEYE GİRER"

Zamir'in toplantıda Gazze'nin tamamının işgalinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği aktarıldı.

"İSRAİL ORDUSU ÖNEMLİ KAYIPLAR VERECEK"

Esirlerin olabileceği bölgelere saldırı düzenlemenin risklerini de gündeme getiren Zamir'in ayrıca işgal planının hayata geçirilmesi halinde İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Bu uyarılar üzerine toplantıdaki bazı bakanlar ile Zamir arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

ORDU KARŞI ÇIKSA DA PLAN ONAYLANDI

İsrail ordusunun karşı olmasına rağmen Güvenlik Kabinesi'nde Gazze'nin tamamının işgali planına onay verildi. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAras Aras:

Sırada Ankara yi kontrol altına alırlar demeyeceğim, çünkü onları tehtid edecek Ankara diye bir yer yok, Allah güçlerine güç katsın, bizdekilerinde sloganlarina yeni sloganlar katsın inşallah

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatma Pekmezci Can:

Bu bir sitem olsa gerek. Çünkü ordusu bizden daha dinlenik ve askeri olarak teste ihtiyacı olan, ekonomisi bizden 3,5,7 kat büyük Arap İslam devletleri var.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Misafirlerimiz bir gece ANSIZIN gelirlerse, yiyecek içecek hazır olsun. Onlara güzel yemekler ikram edelim. Ev düzgün ve düzenli olsun. ABD yi ne kadar çok sevdiğimizi anlatalım misafirlerimize. Trump ile beraber resimler çekmişsek.. o hatıralarıda anlatalım.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Saad:

Israil şirketi büyümek zorunda. Batıdan Filistini tanıma sesleri gelsede şirketin prestijini düşundükleri içindir. Tek çözüm ehli sünete uygun 1 devlet. Asırlardìr bu böyleydi.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Masayı yumrukladı diye falan da abartmasanız olmaz. Yalan söylemek rutininiz olmuş. Videonun da önizlemesiyle alakası yok.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı

Özel'in mitingde ismini açıkladığı avukat yakalandı
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti

DEM Parti, yüzde 63 ile seçilen belediye başkanını ihraç etti
