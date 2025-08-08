İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik 'işgal' toplantısında kavga çıktı

İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onaylarken yaklaşık 10 saat süren toplantıda tansiyonun epey yükseldiği ve kavga çıktığı öğrenildi.

GENELKURMAY BAŞKANI İLE KABİNE ÜYELERİ TARTIŞTI

İsrail basınında yer alan haberde, devam eden toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında tartışma çıktı.

"ESİRLERİN HAYATI TEHLİKEYE GİRER"

Zamir'in toplantıda Gazze'nin tamamının işgalinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği aktarıldı.

"İSRAİL ORDUSU ÖNEMLİ KAYIPLAR VERECEK"

Esirlerin olabileceği bölgelere saldırı düzenlemenin risklerini de gündeme getiren Zamir'in ayrıca işgal planının hayata geçirilmesi halinde İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Bu uyarılar üzerine toplantıdaki bazı bakanlar ile Zamir arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

ORDU KARŞI ÇIKSA DA PLAN ONAYLANDI

İsrail ordusunun karşı olmasına rağmen Güvenlik Kabinesi'nde Gazze'nin tamamının işgali planına onay verildi. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.