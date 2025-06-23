İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

İsrail- İran savaşında önceki gece yeni bir aşamaya geçildi. ABD, İran'ın 3 nükleer tesisini "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurdu.

TRUMP'TAN GECE YARISI MESAJI

Pentagon'dan yapılan açıklamada İran'ın nükleer programının yok olduğuna vurgu yapılırken gece saatlerinde saldırıyla ilgili yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerinde büyük çaplı hasar meydana geldiğini öne sürerek, operasyonun "güçlü ve kesin" bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

"REJİM NEDEN DEĞİŞTİRİLMESİN?"

Ordunun "üstün bir beceri" sergilediğini vurgulayan Trump, operasyona katılan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli şekilde döndüğünü bildirdi. Başkan Trump, paylaşımlarında dikkat çeken bir diğer ifadeye de yer verdi. "Rejim değişikliği" kavramının siyasi olarak tartışmalı olabileceğini belirten Trump, "Ama İran rejimi ülkeyi yeniden büyük yapamıyorsa, neden değiştirilmesin?" ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA 11. GÜNE GİRİLDİ

Yaşanan gelişmelerle birlikte İsrail-İran savaşında 11. güne de girildi. İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti. İran medyasına göre, gece yerel saatle 01.30 sularında Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemi devreye girdi. Tahran'ın güney, kuzey ve doğusunda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

SALDIRI GECE BOYU DEVAM ETTİ

Düşürüldüğü belirtilen İHA'ların sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken ilerleyen saatlerde de Tahran'ın kuzeyinde hava savunma sistemleri çalışmaya devam etti. Yine aynı saatlerde, Tahran'ın doğusundaki Kereç kenti ve Şiraz, Yezd'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve Kereç'te bir patlama sesinin duyulduğu ifade edildi. Saat 03.00 sularında İran'dan İsrail'e bir füze atıldığı belirtilirken, Fars Haber Ajansı söz konusu füzenin Yemen'e ait olduğunu öne sürdü.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atılan füzeye karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, Tel Aviv ve çevresinde telefonların siren gibi çaldığı acil durum uyarısıyla sığınaklara gitme talimatı gönderdi. Başkent semalarında saldırı alarmlarının ardından patlama duyuldu. Ülke basını, İran'dan düzenlenen son misillemede bir füze atıldığını, bunun önlendiğini yazdı. İsrail acil yardım servisleri, doğrudan isabet ve yaralı ihbarı almadıklarını duyurdu.

İRAN: ABD ÜSLERİ MEŞRU HEDEF

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Şemhani ise saldırılarda kullanılan ABD üslerinin "meşru hedefler" olduğunu söyledi.

NETANYAHU: BÜYÜK LİDERİMİZ TRUMP

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını belirterek, "Büyük liderimiz (ABD Başkanı Donald) Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler" dedi. Netanyahu, "Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. ABD, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara katılarak, 22 Haziran'da İran'daki üç nükleer tesise sığınak delici bombalarla saldırı gerçekleştirdi.