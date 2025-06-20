İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
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Terör örgütü PKK'nın kurucularından ve üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan, örgütün silah bırakma kararını duyurarak "Geri dönüş yok, silahlı mücadeleyi sona erdiriyoruz" dedi. Daha önce "PKK Yürütme Komitesi Üyesi" olarak tanıtılan Kalkan, bu kez "Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Üyesi" unvanıyla kamuoyunun karşısına çıktı.

İsrail- İran savaşı nedeniyle gündemin gölgesinde kalsa da Pkk'nın silah bırakma kararından sonraki gelişmeler örgüt içinde netleşmeye devam ediyor. Örgüt yöneticileri, tabanı bu karara ikna etmeye çalışıyor.

DURAN KALKAN'A YENİ SIFAT

Pkk'nın önde gelen isimlerinden Duran Kalkan, terör örgütünün yayın organına çıkarak kritik açıklamalarda bulundu. Daha önce "Pkk Yürütme Komitesi Üyesi" olarak tanıtılan Kalkan, bu kez "Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Üyesi" sıfatıyla ekrana geldi. Bu değişiklik, örgüt içi yapılanmada yaşanan dönüşümün bir işareti olarak değerlendiriliyor.

İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti

"PKK'NIN FESHİNDEN GERİYE DÖNÜŞ OLMAZ"

Örgütün silahlı mücadele dönemini tamamen kapattığını belirten kalkan, " Pkk'nın feshinden geriye dönüş olmaz. Silahlı mücadele stratejisini sona erdirmede kararlıyız. Karar verdik. Kesinlikle eskisi gibi bir silahlı mücadele çizgisi izlemeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Bu sözler, örgütün radikal bir değişim sürecine girdiğini ve silahlı faaliyetlerine son verme yönündeki iradesini kamuoyuna açıkça duyurduğunu gösteriyor.

KONGREDE "PKK ADI KULLANILMAYACAK" KARARI

Silah bırakma kararının alındığı kongrede Kandil kanadının sunduğu raporun ayrıntıları da gün yüzüne çıktı. Raporda açıkça, "Bundan sonra PKK adıyla faaliyetler sona erdirilecektir" ifadeleri yer aldı. Kongrede alınan kararın da bu doğrultuda şekillendiği öğrenildi. Örgüt yöneticileri, bu kararı örgüt tabanına anlatmak için yoğun çaba sarf ediyor ve gelen bilgilere göre büyük ölçüde ikna süreci başarıyla yürütülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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