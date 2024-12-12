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Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor

Çarpıcı iddia: İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıyor
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İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlanıldığını iddia etti. İddialara ilişkin İsrail yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail basını tüm dünyayı tedirgin eden bir iddiayı gündeme getirdi. Adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililere dayandırılan haberde, Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çoğunun etkisiz hale gelmesinin, İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için bir fırsat olduğu aktarıldı.

İSRAİL BASINI: ORDU, İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRACAK

İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlandığını ileri sürdü. Haberde, adı açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında basını bilgilendirdiği belirtildi. Yetkililer, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleerine saldırıya hazırlandığını iddia etti. Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çeken yetkililer, İsrail'in Beşar Esad'in devrilmesinin ardından Suriye'nin hava savunma sistemlerinin büyük çoğunluğunun "etkisiz hale getirildiğini", Hizbullah'ın "zayıfladığını" iddia etti.

ZAMANLAMA İÇİN BİLGİ VERİLMEDİ

Yetkililer, "hem Hizbullah'ın zayıflaması hem de Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çoğunluğunun etkisiz hale getirilmesi" nedeniyle İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için bir fırsat olduğuna inandığını aktardı. Haberde, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırısının ne zamana planlandığına ilişkin ise bilgi verilmedi. İddialara ilişkin İsrail yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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