İsrail, İran'ın Hamedan eyaletinde füze sistemlerini taşıyan tırları vurdu

İsrail ile İran arasında tansiyon giderek yükselirken, bölgeden gelen son haberler gerilimin sahaya da yansıdığını gösteriyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İran'ın Hamedan eyaletine bağlı Asadabad kentinde bulunan ve halk arasında "Kırık Köprü" olarak bilinen bölge yakınlarında, İsrail'e fırlatılmak üzere hazırlandığı iddia edilen füze sistemlerini taşıyan birkaç kamyon İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA'lar) tarafından hedef alındı.

Saldırıda hedef alınan kamyonların, İsrail topraklarına yönelik olası bir saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığı ileri sürüldü. Yerel gözlemciler, hava saldırısının gece saatlerinde gerçekleştiğini ve bölgeden art arda patlama seslerinin yükseldiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise alevler içinde kalan kamyonlar ve yoğun duman dikkat çekti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, İsrail basını operasyonun, İran'ın son dönemde artan füze tehdidine karşı "önleyici savunma" amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü. Askeri kaynaklara göre, hedef alınan sistemler İran Devrim Muhafızları'nın kontrolünde bulunuyordu ve kısa menzilli balistik füze taşıma kapasitesine sahipti.

Bölgedeki İranlı yetkililer saldırıya dair sessizliğini korurken, olayla ilgili henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Ancak İran devletine yakın bazı sosyal medya hesapları, İsrail'in bölgede "sabotaj" faaliyetlerinde bulunduğunu ve olayın "İran'ın güvenlik egemenliğine saldırı" olarak değerlendirildiğini yazdı.

Bu saldırı, İsrail'in son haftalarda İran'daki nükleer ve askeri altyapılara yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, söz konusu operasyonların İran'ın İsrail'e yönelik füze kapasitesini sınırlandırmaya yönelik olduğu görüşünde birleşiyor.

İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, bölgesel güvenlik açısından endişe yaratmaya devam ederken, gözler şimdi Tahran'ın bu saldırıya nasıl bir yanıt vereceğine çevrildi.