İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü

İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü
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İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü
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İsrail İran'a düzenlediği füze saldırısında önemli komutanları hedef aldı. İran medyası, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda başka önemli komutanların da öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü

REUTERS: GENELKURMAYIN TÜM ÜYELERİ ÖLDÜ

Reuters ise İsrail kaynaklarına dayandırarak ilginç bir habere imza attı. Reuters geçtiği haberde, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın tüm üyelerinin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail basınına konuşan kaynaklar, İran'a saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimciler gibi bazı isimlerin hedef alındığını öne sürdü. Hatemülenbiya Karargahı Komutanı General Reşit ve nükleer bilimciler Tehrançi ve Abbasi'nin İsrail tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMahmut:

ya bu İranin hava savunması yokmudur . özellikle bu Genel kurmay başkanlığı nasıl korunuyorlar . bu kadar kolay mi yanı ? büyük savaş başladı artık kim kimi avlayacaksa . Bitmiş İran Türkiyenin işine gelmez .

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Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

vahh garibim ;)

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