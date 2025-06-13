İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

REUTERS: GENELKURMAYIN TÜM ÜYELERİ ÖLDÜ

Reuters ise İsrail kaynaklarına dayandırarak ilginç bir habere imza attı. Reuters geçtiği haberde, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın tüm üyelerinin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail basınına konuşan kaynaklar, İran'a saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimciler gibi bazı isimlerin hedef alındığını öne sürdü. Hatemülenbiya Karargahı Komutanı General Reşit ve nükleer bilimciler Tehrançi ve Abbasi'nin İsrail tarafından öldürüldüğü iddia edildi.