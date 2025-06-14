İsrail-İran çatışmasında Putin'den ezber bozan hamle

İsrail-İran çatışmasında Putin'den ezber bozan hamle
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İran'ın müttefiki Rusya'nın İsrail saldırılarında nasıl bir pozisyon alacağı merak konusuydu. Rusya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını 'kışkırtılmamış ve uluslararası hukuka aykırı' olarak nitelendirerek eylemleri "vahşet" olarak tanımladı. Dünyayı tedirgin eden saldırılara karşı Rus lider Putin iki ülke arasında arabuluculuk teklif etti.

Rusya, İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran gecesi düzenlediği hava saldırılarını sert bir dille kınayarak eylemleri "vahşet" olarak nitelendirdi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI HUKUKA AYKIRI"

Rusya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını "kışkırtılmamış ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ettiğini belirtti ve Başkan Vladimir Putin'in gelişmeleri istihbarat ve savunma yetkililerinden düzenli olarak takip ettiğini ifade etti.

"İSRAİL DİPLOMATİK ÇABALARI BALTALADI"

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, İsrail'in eylemlerinin İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik çabaları baltaladığını ve bölgesel güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, çatışmanın daha da tırmanmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

PUTİN İSRAİL'İN EYLEMLERİNİ KINADI, ARABULUCULUK TEKLİF ETTİ

Rusya Devlet BaşkanıPutin, İran Cumhurbaşkanı Masud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İran liderine, Rusya'nın İsrail'in eylemlerini kınadığını ve hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Netanyahu'ya ise, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunların yalnızca diplomatik ve siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede öne çıkan başlıklar öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

  • Rus lider, İsrail saldırıları sonucunda yaşanan can kayıpları nedeniyle İran yönetimi ve halkına başsağlığı diledi.
  • Rusya, BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in eylemlerini kınıyor.
  • Moskova, İran'ın nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl yollarla çözme çabalarını her yönüyle destekledi.
  • Rusya, İran ve İsrail arasındaki ihtilafın çözümünekatkı sağlamaya devam edecek.
  • Putin, Netanyahu ile yaptığı görüşmede, müzakere sürecine geri dönülmesinin ve İran'ın nükleer programı ile ilgili tüm sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladı.
  • Moskova, gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için arabuluculuk yapmaya hazır.
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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