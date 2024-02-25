İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini yaktı
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Kendini ateşe veren kişi, ağır yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve durumu kritik. Olayla ilgili kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde bir kişi kendini ateşe verdi.
AA muhabiri, konuya ilişkin Washintgon İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisinden bilgi edindi.
Yetkili, Washintgon İtfaiye ekibine yerel saatle 13.00 civarında bir ihbar yapıldığını bildirdi.
İhbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktaran yetkili, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük." açıklamasında bulundu.
Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmadı.