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İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve 38 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'i epey zora sokacak bir gelişme yaşandı. Binlerce İran destekli savaşçı, İsrail'e karşı mücadelesinde Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu. Hizbullah lideri Nasrallah da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İran, Irak, Suriye, Yemen ve diğer ülkelerdeki grupların Hizbullah'a yardım etmek için on binlerce savaşçı göndermeyi teklif ettiğini söylemişti.

Gazze'yi kan gölüne çevirip 37 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ederken, bölgede tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı.

HİZBULLAH'A KATILMAK İSTİYORLAR

Associated Press haber ajansının geçtiği habere göre, binlerce İran destekli savaşçı, İsrail'e karşı mücadelesinde Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu. İran destekli grup yetkilileri ve analistlere göre, İran destekli gruplardan binlerce savaşçı, İsrail-Lübnan arasında devam eden çatışmaların topyekûn bir savaşa dönüşmesi halinde Hizbullah'a katılmaya hazır olduklarını söylüyor.

100 BİNDEN FAZLA SAVAŞÇISI VAR

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da Çarşamba günü yaptığı konuşmada, İran, Irak, Suriye, Yemen ve diğer ülkelerdeki grupların Hizbullah'a yardım etmek için on binlerce savaşçı göndermeyi teklif ettiğini, ancak grubun halihazırda 100.000'den fazla savaşçıya sahip olduğunu duyurmuştu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 37 BİNİ AŞTI

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 121 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Bölgede 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin sayısının 37 bin 598'e, yaralıların sayısının ise 86 bin 32'ye yükseldiği bildirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Filistin Suriye İsrail Yemen Gazze Irak İran Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Doğrucu:

Kadir inanır buna ancak

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Erol Birol :

Komedi gibi bir haber

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Bahri Şen:

Neyi bekliyorsunuz. Hadi gelin denmesinimi? Bir zamanlar ırak enformasyon bakanı es sahaf vardi. uçtu kaçtı abd askerlerini yerle bir etti. Sonrası malum.

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