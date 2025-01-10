İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönem başlarken, tarihi fırsatı geri tepmeyen İsrail ordusu da ülkedeki işgal girişimlerini hızlandırmıştı.

HABER BÜYÜK SES GETİRDİ

Golan Tepeleri'nden başlayarak Şam'a 20 km kadar yaklaşan İsrail'in işgali sürerken Yedioth Ahronoth tarafından servis edilen bir haber büyük ses getirdi.

GOLAN'A FÜZE FIRLATILMASINI ENGELLEYECEKLER

İsrail'deki üst düzey yetkililerin "Suriye topraklarında 15 kilometrelik bir operasyonel çevreyi koruması gerektiğini" söylediklerine yer verilen haberde yetkililerin ayrıca IDF'nin varlık göstererek, yeni rejimin müttefiklerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne "füze fırlatılmasını engellemeyi" planladığı aktarıldı.

GİZLİ PLAN İFŞA OLDU

Habere göre yetkililer ayrıca, İsrail istihbaratının kontrolü altında, potansiyel tehditleri izlemek ve önlemek için Suriye'nin 60 kilometre içine kadar uzanan bir "nüfuz alanının" gerekli olduğunu belirtti.

"BATI'NIN ŞARA'YA YÖNELİK GİRİŞİMİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

İsrail basınında yer alan habere göre yine yetkililer Ahmed Şara rejimine yönelik Batı'nın diplomatik ilişkiler kurma girişimlerini "körlük" olarak niteleyerek "bu durumun onları şaşkına çevirdiğini" söyledi. Üst düzey bir İsrailli yetkili, Batı'nın bilerek "kör olmayı seçtiğini" ve "dünyanın en tehlikeli insanlarından bazılarıyla" iş yaptığını iddia etti.