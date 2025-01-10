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İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

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Esad rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'de işgale başlayan İsrail'in ülkenin 60 kilometre içine kadar uzanan bir "nüfuz alanı" yaratmayı planladığı öğrenildi. Söz konusu plan İsrail basını tarafından ifşa edilirken, haberde İsrailli yetkililerin "Batı'nın Ahmed Şara'yı kucaklamasının onları şaşkına çevirdiği" itirafında bulunduklarına değinildi.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönem başlarken, tarihi fırsatı geri tepmeyen İsrail ordusu da ülkedeki işgal girişimlerini hızlandırmıştı.

HABER BÜYÜK SES GETİRDİ

Golan Tepeleri'nden başlayarak Şam'a 20 km kadar yaklaşan İsrail'in işgali sürerken Yedioth Ahronoth tarafından servis edilen bir haber büyük ses getirdi.

GOLAN'A FÜZE FIRLATILMASINI ENGELLEYECEKLER

İsrail'deki üst düzey yetkililerin "Suriye topraklarında 15 kilometrelik bir operasyonel çevreyi koruması gerektiğini" söylediklerine yer verilen haberde yetkililerin ayrıca IDF'nin varlık göstererek, yeni rejimin müttefiklerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne "füze fırlatılmasını engellemeyi" planladığı aktarıldı.

İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

GİZLİ PLAN İFŞA OLDU

Habere göre yetkililer ayrıca, İsrail istihbaratının kontrolü altında, potansiyel tehditleri izlemek ve önlemek için Suriye'nin 60 kilometre içine kadar uzanan bir "nüfuz alanının" gerekli olduğunu belirtti.

"BATI'NIN ŞARA'YA YÖNELİK GİRİŞİMİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ"

İsrail basınında yer alan habere göre yine yetkililer Ahmed Şara rejimine yönelik Batı'nın diplomatik ilişkiler kurma girişimlerini "körlük" olarak niteleyerek "bu durumun onları şaşkına çevirdiğini" söyledi. Üst düzey bir İsrailli yetkili, Batı'nın bilerek "kör olmayı seçtiğini" ve "dünyanın en tehlikeli insanlarından bazılarıyla" iş yaptığını iddia etti.

İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVEFA:

Ben şahsen, şeriatçı, bağnaz, yobaz, gerici, dinci, ilkel bir yönetimin Suriye'yi yönetmesindense, İsraili tercih ederim!!!

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Haber YorumlarıOrhan Dik :

İsrail her önüne gelen toprak parçasına ve sivillere saldırırken, Suriye'nin yönetimine oturan kişiler şuanda ne bir genişleme planı içerisinde, ne de üst perdeden konuşmalar yapan birisi. Asıl Nedenyahu batı tarafından insan kabul edilip görüşülüyorsa sıkıntıdır.

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

yakışır

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Ne duruyorsun sözde muhaliflerin lideri dünya menfaati sanadamı iyi geldi israili vursana vuramıyorsun değilmi abd için pkk yıda vurmuyorsun

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Haber YorumlarıMahmut Anıl:

Ortalıkta Suriye özgürleşme lirası ata lar siyonizme hizmet ediyorlar .İsrail Suriye ye giriyor bahseden dur diyen yok .boş gürültü

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