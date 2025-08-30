İsrail'den Yemen'e ağır darbe! Husilerin başbakanı ve çok sayıda bakan öldü

İsrail'in perşembe günü Yemen'e düzenlediği saldırılarda, Husiler'in Başbakanı Ahmed Galib el-Rehavi ve çok sayıda bakan öldü.

İSRAİL'İN SALDIRISINDA BAŞBAKAN VE BAKANLAR ÖLDÜ

Yemen'de Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlediği saldırıda, yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Değişim ve İnşa Hükümeti'nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur." ifadeleri yer aldı.

TOPLANTI SIRASINDA VURULDULAR

Açıklamada, İsrail saldırısında öldürülen Başbakan Rehavi ve bazı bakanların, yıllık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı rutin bir toplantı sırasında hedef alındığı belirtildi. Saldırıda toplantıdaki bazı şahısların orta ve ağır şekilde yaralı olarak kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Husiler ayrıca, Gazze'nin evlatlarına destek vermeye ve onların arkasında durmayı sürdüreceklerini, tüm tehlikelere karşı koyabilmek için silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme yönünde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

HUSİLERİN GENELKURMAY BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik saldırılarının "cezasız kalmayacağını" açıkladı. Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Gamari, İsrail ordusunun kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddialarının ardından "Siyonist düşmanın (İsrail) Sana'daki sivil mahalleleri hedef alması cezasız kalmayacak." dedi.

"GAZZE'YE VERDİĞİMİZ DESTEKTEN GERİ KALMAYACAĞIZ"

Yemen'in, "saldırıların veya fedakarlıkların boyutu ne olursa olsun Gazze'ye verdiği destekten geri adım atmayacağını" vurgulayan Gamari, "Siyonistlerin (İsrail) Gazze'de veya Yemen'e karşı tırmandırdığı şiddet bir güç göstergesi değil, yaklaşık 2 yıldır hedeflerine ulaşamama ve başarısızlığın göstergesidir, bu da daha da tırmanarak karşılık bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Gamari, Gazzeli Filistinlilerin kararlılığını "tarihi" olarak niteleyip selamlayarak, Filistinli grupların savaşçılarını da "Gazze kentine yönelik saldırılarında düşmana (İsrail) ağır kayıplar verdirmeye hazırlanan kahramanlar" şeklinde tanımladı.

İsrail ordu radyosuna göre, İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari ve Husilere bağlı Yemen Hükümeti Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi'ye suikast girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Açıklamada, "Husi genelkurmay başkanı ve savunma bakanını, Husi hükümetinin üst düzey liderleriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştık ve hala saldırının sonuçlarını bekliyoruz." ifadeleri yer almıştı.

Aynı açıklamada, saldırının üst düzey Husi liderlerinin bir toplantısına dair elde edilen doğru istihbarat bilgileri sayesinde gerçekleştirildiği, kısa bir süre içinde siyasi liderlerden ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den onay alındığı kaydedilmişti.