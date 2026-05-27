İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti

İSRAİL ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Sur kentine bağlı Burç Şemali beldesine düzenlenen saldırıda, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk, 6'sı kadın 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Sayda kentine bağlı Kevseriyyet er-Ruz beldesindeki saldırıda ise 5 kişi yaşamını yitirdi, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Nebatiye vilayetindeki Habbuş beldesinde 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişi yaralandı. Sur'a bağlı Maareke beldesinde 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Sur kenti yakınlarındaki Selaa beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

