Haberler

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasında 3 gündür devam eden savaşta bir ilk yaşandı. Lübnan'daki Hizbullah İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirirken, İsrail bu saldırılara misliyle karşılık verdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

  • İsrail'in Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırılarında en az 31 kişi hayatını kaybetti.
  • Saldırılarda yaklaşık 149 kişi yaralandı ve Beyrut'un güney banliyölerinde ciddi hasar oluştu.
  • İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki siviller için geniş kapsamlı bir tahliye çağrısı yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaş operasyonları sürerken, Lübnan cephesinden gelen haberler büyük ses getirdi. İsrail ordusunun Lübnan'da Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Bu, hem bölgedeki çatışmanın yayılmasının somut bir göstergesi hem de son dönemdeki en ölümcül saldırılardan biri oldu.

SALDIRILARIN BOYUTU VE BİLANÇO

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre İsrail'in yoğun bombardımanı sonucu en az 31 sivil ve savaşçı hayatını kaybetti, yaklaşık 149 kişi ise yaralandı. Ölenler arasında sivillerin de bulunduğu aktarılıyor.

Hizbullah'ın İran'ı destekleyen milislerin İsrail sınırına yönelik son füze ve İHA saldırıları sonrası, İsrail'in misilleme saldırıları ülke genelinde geniş çapta patlamalara, özellikle Beyrut'un güney banliyölerinde ciddi hasara yol açtı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

SABAHA KARŞI BÜYÜK SALDIRI

Saldırılar sabaha karşı düzenlendi ve özellikle Beyrut'un güney mahalleleri ile Lübnan'ın güney kırsalında yoğun patlamalar yaşandı. Yerel kaynaklar, saldırıların derin sarsıntılara yol açtığını ve bölgede büyük panik yaşandığını aktardı.

İsrail ordusu, operasyonlarla paralel olarak Lübnan'ın güneyindeki birçok kasaba ve köyde yaşayan sivillerin tahliyesi için geniş kapsamlı bir evakuasyon çağrısı yaptı. Özellikle, çatışmaların odak noktası olan Bekaa Vadisi çevresi ve Güney Lübnan'daki yerleşim bölgelerindeki tahliyeler hızlandırıldı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

BÖLGESEL GERİLİM ARTIYOR

Bu gelişme, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra ABD ve İsrail'in başlattığı operasyonların yankılarının çok ötesine yayıldığını gösteriyor. İran destekli milis gruplarının yanıt saldırıları ve İsrail'in misillemeleri, savaşın sadece İran sıcak hattıyla sınırlı kalmayıp Lübnan üzerinde de ciddi yıkım ve can kaybına yol açtığını ortaya koyuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Trump'ın eski dostu Greene'den, Türkiye'yi hedef alan eski İsrail lideri Bennett'a tepki: Herkes uyansın

Trump'ın eski dostundan İsrail'in eski liderine Türkiye hatırlatması
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok

Hakkındaki gerçeği duyunca şoke olacaksınız!
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü

İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
Trump 'Hedefiniz nedir Başkan?' sorusunu yanıtsız bıraktı

Dünyanın merak ettiği soru! Trump duyunca hızlı adımlarla kaçtı