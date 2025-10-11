İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Saldırıda, Hizbullah'a ait altyapı hedef alındığı belirtildi.
İSRAİL ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Lübnan basınında yer alan haberler göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki el-Musaylih bölgesine savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, bir Suriye vatandaşının yaşamını yitirdiği, ikisi kadın 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu tarafından da saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı araçların hedef alındığı öne sürüldü.
