İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 7 Yaralı

İSRAİL ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Lübnan basınında yer alan haberler göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki el-Musaylih bölgesine savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu, bir Suriye vatandaşının yaşamını yitirdiği, ikisi kadın 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından da saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı araçların hedef alındığı öne sürüldü.