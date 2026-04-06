Haberler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında bölgenin Belediye Başkanı da bulunuyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Sur kentine bağlı Burç Rahhal, Erzun ve Ganduriyye beldeleri ile Nebatiye'ye bağlı Güney Aba, Safad Battih ve Haris beldelerinin hedef alındığı saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentindeki Güney Aba beldesine düzenlediği saldırıda, bölgenin Belediye Başkanı Muhammed Tarhini'nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

