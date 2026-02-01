İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İSRAİL'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya