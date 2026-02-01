Haberler

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İSRAİL'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti

"Utanç" belgelerinde adı geçiyordu! İstifa etmek zorunda kaldı
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar