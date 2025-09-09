Haberler

İsrail'in Katar'daki saldırısından ilk görüntüler

İsrail'in Katar'daki saldırısından ilk görüntüler
Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ordusunun Hamas liderlerine düzenlediği hava saldırısından ilk görüntüler geldi. Görüntülerde, peş peşe patlama seslerinin duyulduğu ve sokaklardaki insanların panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı kaydedildi. Saldırıya uğrayan adı açıklanmayan Hamas üyelerinin yıllardır örgütün faaliyetlerini yönettiğini iddia eden İsrail ordusu, "Hamas terör örgütünün yenilgiye uğratılması" için harekete devam edeceğini bildirdi.

İSRAİL, HAMAS'I ATEŞKESİ KONUŞURKEN VURDU

Saldırı, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise, Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi.

KATAR SOKAKLARINDAKİ PANİK KAMERADA

Saldırıdan ilk görüntüler geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Doha'da bir binanın hedef alındığı görüldü. Peş peşe patlama sesleri duyulurken, insanların sokaklarda panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

İşte Doha sokaklarından görüntüler:

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
