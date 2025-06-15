Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki general öldürüldü.

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin öldüğünü bildirdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI İSTİHBARAT BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, İran'a yönelik başlattığı saldırıda Tahran'ın önemli isimlerini hedef almaya devam ediyor. Tahran'ın batısında başlatılan yeni saldırı dalgasında bir kez Devrim Muhafızlarının üst düzey ismi hedef alındı. Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki general İsrail'in saldırısında öldürüldü.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, daha önce toplam sivil kaybı 78 olarak açıklanmıştı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTugay Kümbet :

Hala İran nın İçerisinde Mossad Ajanından Tut CIA Ajanı Var... Yoksa Böyle Nokta Atışlar İmkansız...

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Haber Yorumları62km9g8z28:

bu nasil olur anlayamiyorum, ust duzey kisiler ölüyor, kesinlikle iranin icinde kostebek var, 3 gunde kacta oneli kisi oldu, serefsiz israilden sadece 3-5 tane sivil öldu anlayamiyorum

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Bu nasıl bir istihbarat.

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Haber YorumlarıMurat Kara:

adamlar iranda üst düzey hiç komutan koymayacak bu gidişle

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Haber YorumlarıHalkınsesi:

Allah yarına bırakır yanına birakmaz ne oldu hani ölümsüzdunuz tanrının sevgili kullariydiniz israil yenilgi alsa ortadoguda kolay kolay savaş çıkmaz kurulduğundan beri abd batı sayesinde hiç yenilgi almadıkları için kendilerini yenilmez sanıyorlar bu yüzden böyle şımarık böyle saldırganlar ama bir yenilgi yasasalar havaları söner bir daha kimseye saldırmaya cesaret edemezler bu da ortadoguda huzur demektir

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