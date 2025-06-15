Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin öldüğünü bildirdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI İSTİHBARAT BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, İran'a yönelik başlattığı saldırıda Tahran'ın önemli isimlerini hedef almaya devam ediyor. Tahran'ın batısında başlatılan yeni saldırı dalgasında bir kez Devrim Muhafızlarının üst düzey ismi hedef alındı. Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki general İsrail'in saldırısında öldürüldü.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, daha önce toplam sivil kaybı 78 olarak açıklanmıştı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.