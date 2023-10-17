İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastaneye saldırı protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırı sonrası Batı Şeria, Ürdün ve Lübnan'da yüzlerce kişi sokağa indi. Filistinliler, İsrail'in saldırılarını durdurması ve Gazze'ye yardımın girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği saldırı sonrası Batı Şeria, Ürdün ve Lübnan'da yüzlerce kişi sokağa indi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı sonrası Batı Şeria, Ürdün ve Lübnan'da yüzlerce kişi sokağa indi. Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki başkent Ramallah, Nablus ve Cenin'de sokağa inen Filistinliler, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıyı protesto etti. Göstericiler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a da tepki gösterdi.

Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerde, ellerindeki Filistin bayrakları ile yürüyüş düzenleyerek, hastane saldırısını protesto etti. Filistinliler, İsrail'in işlediği savaş suçlarından dolayı cezalandırılması çağrısında bulunarak, uluslararası toplumdan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurmalarını ve müdahale etmelerini istedi.

Göstericiler, Ürdün'deki İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı

Hastane saldırısı sonrası sokağa inen onlarca kişi Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ürdün ziyaretini protesto etti. Göstericiler, İsrail'in saldırılarını durdurması için müdahale çağrısında ve Gazze Şeridi'ne acil insani ve tıbbi yardımın girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. - RAMALLAH