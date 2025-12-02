Haberler

İsrail’in Gazze Saldırısında Filistinli Foto Muhabiri Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırısında Filistinli Foto Muhabiri Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Filistinli foto muhabiri Mahmud Vadi yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 244 Filistinli gazetecinin öldüğü açıklandı.

İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Filistinli foto muhabiri Mahmud Vadi'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli foto muhabiri Mahmud Vadi hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 244 Filistinli gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
title
